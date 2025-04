Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo em Ceilândia

Um homem, de 25 anos, foi preso por porte ilegal de arma de fogo na noite deste sábado (5/4), na QNP 17 da Ceilândia Norte. A prisão foi realizada por policiais militares da ROTAM (Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas) por volta das 19h30.

Durante patrulhamento de rotina, a equipe da ROTAM desconfiou da atitude do motorista de um veículo que trafegava pela via e decidiu realizar a abordagem. Na revista feita no interior do carro, os policiais encontraram uma pistola Taurus calibre .9 mm e nove munições intactas.

O suspeito foi detido e encaminhado à 15ª Delegacia de Polícia, onde foi registrado o flagrante e adotadas as medidas judiciais cabíveis.