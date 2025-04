Servidor do Ministério da Saúde desaparecido foi morto por causa de um Golf amarelo

O corpo do servidor do Ministério da Saúde Joselito Costa Malta, 59 anos, desaparecido desde 11 de março, foi encontrado em estado de decomposição, numa área rural próxima ao Vale do Amanhecer. Joselito foi vítima de um crime brutal e, segundo as investigações, morreu ao levar golpes de martelo na cabeça.

A autoria e a motivação do assassinato foram elucidadas pelas equipes da 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina), na sexta-feira (4/04), com a descoberta do corpo e a prisão de um suspeito, identificado como Elson Teodoro dos Santos, pedreiro que prestava serviços à vítima havia quase 12 anos.

O crime teria sido motivado por uma obsessão de Elson por um Golf amarelo que pertencia a Joselito, informou o delegado à frente do caso, Veluziano de Castro. De acordo com o investigador, há cerca de cinco anos Elson demonstrava interesse no carro e pedia para comprar o veículo.

Segundo a polícia, no dia do crime o pedreiro foi chamado por Joselito para um serviço de instalação elétrica e levou o filho, de 17 anos, para a casa da vítima. No local, ele disse que pretendia matar o servidor e levar o Golf. Elson teria falado para o adolescente segurar a vítima enquanto ele a matava com marteladas na cabeça.

Após o crime, o pedreiro descobriu que o Golf havia sido vendido por Joselito e, por isso, pegou o Ford Ka. Depois de matar e desovar o corpo da vítima em uma área rural, Elson foi para a casa, tomou cerveja e preparou a comida. Ao ser confrontado pela polícia, o suspeito confessou o crime.

Sumiço

Joselito morava sozinho em Planaltina e colegas de trabalho desconfiaram do sumiço dele. O servidor fazia home office e não apareceu em reuniões, além de deixar de cumprir as tarefas. Preocupados, os amigos acionaram a família, que registrou um boletim de ocorrência.

Uma semana após o desaparecimento, em 17 de março, policiais foram acionados para uma ocorrência de incêndio em veículo. Era o Ford Ka de Joselito. O veículo estava carbonizado e estacionado próximo a um condomínio de Planaltina. Denúncias apontaram para Elson e o filho dele, vistos anteriormente no veículo.