Policial é hospitalizado após acidente com moto da PMDF

Um Policial Militar do Batalhão de Trânsito do Distrito Federal (PMDF) sofreu um acidente de trânsito e foi hospitalizado com suspeita de traumatismo craniano (TCE) na manhã desta segunda-feira (7/4). Segundo a PMDF, um outro veículo se envolveu no acidente, mas o motorista fugiu do local.

O acidente foi registrado por volta das 5h30 desta segunda-feira (7/4) no Eixo Monumental, ao lado da Catedral Rainha da Paz. A PMDF informou que o militar não estava em ocorrência e provavelmente estava voltando para o batalhão para encerar o turno de trabalho.

Não há detalhes sobre o veículo envolvido na ocorrência.

O policial foi socorrido a uma unidade pública de saúde pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal com uma lesão na perna e suspeita de TCE. Não se sabe qual foi a dinâmica do acidente.