Semana começa com 342 vagas de emprego disponíveis

As agências do trabalhador do Distrito Federal iniciam a semana com 342 oportunidades de emprego abertas nesta segunda-feira (7/4). Os salários variam entre R$ 1.518 e R$ 2,6 mil, e as exigências vão desde o ensino fundamental até o ensino médio completo, com ou sem experiência prévia. Algumas vagas são destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PcD).

O maior salário do dia é para a função de operador de guindaste móvel, com duas vagas disponíveis na região da Ponte Alta Norte, no Gama. A remuneração é de R$ 2,6 mil. O cargo exige ensino fundamental completo e experiência na área. Já a função com maior número de oportunidades é a de consultor de vendas, com 70 vagas abertas em Vicente Pires. O salário oferecido é de R$ 1.518. Para concorrer, é necessário ter ensino médio completo.

Interessados podem se candidatar por meio do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou comparecendo pessoalmente a uma das 14 agências do trabalhador, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O cadastro permanece ativo no sistema para futuras oportunidades, mesmo que não haja interesse imediato por uma das vagas do dia.

Empregadores também podem participar do programa ofertando vagas ou utilizando o espaço das agências para entrevistas. Para isso, basta procurar uma unidade presencialmente, enviar e-mail para gcv@sedet.df.gov.br ou acessar o Canal do Empregador, disponível no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF).