Negócio de família: Pai e filho são presos com revólver e drogas em Samambaia

Pai e filho foram detidos, na noite deste domingo (6/4), em Samambaia Norte, por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. A ação policial ocorreu por volta das 21h, após o recebimento de informações sobre intenso tráfico de entorpecentes na QR 827 e a ostentação de uma arma de fogo por um dos suspeitos.

Segundo a Polícia Militar (PMDF), o pai, um homem de 39 anos, foi localizado no conjunto 11 da quadra. Inicialmente, ele negou a posse de entorpecentes, mas posteriormente admitiu ter drogas em sua casa, para consumo próprio. O filho do suspeito, um adolescente de 17 anos, estava na residência e confirmou a versão apresentada pelo pai aos policiais.

Durante as buscas realizadas no interior da residência, a equipe do Grupo Tático Operacional do 11º Batalhão (Gtop 31) encontrou 500 gramas de cocaína, já separadas para a revenda, além de uma balança de precisão utilizada para pesar os entorpecentes e um revólver calibre .38, com sete balas. A arma apreendida, conforme informações da PMDF, pertence à Polícia Civil de São Paulo (PCSP) e foi dada como extraviada no ano de 2007.

Diante dos fatos, o adolescente foi encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente II (DCA2), enquanto o pai foi conduzido à 26ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas). Ambos foram autuados em flagrante pelos crimes análogos a posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. A ocorrência marca a segunda vez que o Gtop 31 apreende uma arma com o mesmo indivíduo de 39 anos.