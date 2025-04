Vídeo: Mulher e criança despencam de plataforma superior da Rodoviária

Uma mulher de 33 anos e uma criança, que não teve a idade divulgada, caíram da plataforma superior da Rodoviária do Plano Piloto na manhã do último domingo (6/4). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), populares relataram que ambas despencaram de aproximadamente seis metros. Veja:

Encontrada deitada de lado no chão, a mulher estava consciente, porém, desorientada. Ela bateu parte das costas no chão e relatou dores no corpo, não sabendo relatar se havia batido a cabeça. A vítima foi conduzida, estável, para o Hospital de Base de Brasília (HBB).

Os bombeiros não souberam informar a dinâmica da queda nem o estado de saúde da criança, que foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram que a queda ocorreu entre as plataformas D e E da Rodoviária. Nas imagens das câmeras de segurança, é possível ver que uma das vítimas, ao cair, atinge uma passageira que estava na plataforma inferior. A corporação também não soube informar o estado de saúde desta mulher.