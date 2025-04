Veículo causa apagão na M Norte, em Ceilândia

Um carro colidiu em um poste de iluminação pública na noite deste sábado (5/4), na QNM 38 do Setor M Norte, em Ceilândia. Ao chegarem ao local, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) encontrou um VW T-Cross branco com a parte frontal danificada após o impacto com o poste. Apesar da força da colisão, ninguém ficou ferido.

O acidente, que ocorreu por volta das 23h04, mobilizou duas viaturas do Corpo de Bombeiros (CBMDF) para o atendimento. Além disso, a colisão também provocou falta de energia nas proximidades.



Os militares isolaram a área e acionaram a Neoenergia para realizar os reparos na rede elétrica. A Polícia Militar também foi chamada para prestar apoio na ocorrência. Toda a via precisou ser interditada durante o atendimento. As causas do acidente não foram divulgadas.