Segundo Ibaneis, o secretário de Economia do DF, Ney Ferraz, já recebeu autorização para contratar a instituição responsável pela realização do certame - (crédito: Fotos: Ed Alves/CB/D.A Press)

O Governo do Distrito Federal (GDF) pretende lançar até junho deste ano o concurso para o Corpo de Bombeiros Militar do DF, com a oferta de pelo menos 5 mil vagas. "A meta é formar um grande cadastro reserva, com pelo menos 5 mil aprovados, o que garante agilidade nas nomeações futuras e reforça a tropa, que, em breve, terá uma parte significativa na reserva", escreveu Ibaneis em uma publicação no Instagram.

O futuro certame foi anunciado no domingo (6/4), durante um almoço na residência do deputado distrital Roosevelt Vilela (PL), onde o governador se reuniu com militares da corporação. Na ocasião, Ibaneis explicou que a iniciativa visa a recomposição da tropa, diante das aposentadorias previstas.

"A questão do concurso é justamente pela recomposição, devido às aposentadorias que teremos no Corpo de Bombeiros. Precisamos olhar para o futuro, para garantir que essa força, tão importante para a segurança das pessoas e o atendimento à comunidade, não falte", afirmou o governador.

A expectativa é que a escolha da banca organizadora do concurso seja feita em breve. Segundo Ibaneis, o secretário de Economia do DF, Ney Ferraz, já recebeu autorização para contratar a instituição responsável pela realização do certame.

Além do concurso, o GDF também estuda uma possível redução no tempo de progressão da carreira dos bombeiros, uma medida que seria adotada devido à entrada iminente de parte da tropa na reserva. "Vamos fazer um levantamento para manter esse pessoal na ativa, trabalhando pela população do DF".