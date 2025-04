Parada de ônibus é atingida por caminhão na Estrutural

Na manhã desta terça-feira (08/4), um caminhão atingiu uma parada de ônibus, por volta das 11h15, na Estrutural. O acidente ocorreu na via EPCL, sentido Taguatinga. O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) realizou o atendimento da ocorrência e prestou os primeiros socorros ao motorista do veículo, de 56 anos.

A filha do condutor. Danielle Cunha, afirma que o pai estava sozinho no caminhão. Ao Correio, ela relatou que, no momento do acidente, um carro pequeno "fechou" o percurso de seu pai, impedindo a ultrapassagem. Ao tentar desviar, o motorista colidiu com um ponto de ônibus que, no momento, estava vazio.

"Graças a Deus ninguém se machucou. Ele foi pro hospital, porque estava sentindo dor nas costas e a pressão baixou. Agora, está aguardando atendimento no Hospital de Base", disse a filha.

O homem foi encaminhado consciente e orientado, sem nenhum ferimento grave, segundo o CBMDF. Devido ao acidente, uma das faixas de rolamento precisou ser interditada e a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ficou responsável pelos cuidados da via.

