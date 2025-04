Empresário é condenado por tentar matar amante a tiros no DF

A Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri de Ceilândia obteve, nesta segunda-feira (8/4), a condenação de José Milson dos Santos por tentativa de feminicídio. O réu é acusado de tentar matar a amante a tiros, em 17 de junho do ano passado, na QNQ de Ceilândia.

José era dono de uma pastelaria. Segundo as investigações, a vítima e o autor mantinham um relacionamento extraconjugal havia cerca de sete anos. No dia do crime, os dois estavam em um carro e a mulher insista em encerrar a relação. Sem aceitar o término, o empresário sacou uma arma de fogo após a vítima receber mensagens no celular.

O homem, então, exigiu que a mulher lhe entregasse o aparelho. Desesperada, a vítima desceu do carro e correu para tentar fugir, momento em que José efetuou disparos nas costas dela. Uma testemunha socorreu a vítima e a encaminhou à UPA de Ceilândia.

José foi condenado a 9 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão em regime inicial fechado. Ele não poderá recorrer em liberdade. O júri acatou as duas qualificadoras apresentadas pela Promotoria de Justiça. O crime foi cometido por motivo torpe (sentimento de posse em relação à vítima) e contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, inserido no contexto de violência doméstica e familiar. Apesar da recente mudança na legislação, que tornou o feminicídio um crime autônomo, a lei aplicada é a que valia na época dos fatos.