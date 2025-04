Aluno reage e esfaqueia colega no Colégio Cívico-Militar de Brazlândia

Um adolescente de 15 anos foi esfaqueado nas costas por um colega de 14, na tarde de ontem, por volta das 13h, dentro do Colégio Cívico-Militar CED 02 de Brazlândia. Inicialmente tratado como mais um caso de violência escolar, o episódio ganhou novo rumo após a investigação da Delegacia da Criança e do Adolescente II (DCA II) apontar que o jovem que desferiu o golpe agiu em legítima defesa.

O estudante ferido foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional de Brazlândia. Segundo a equipe médica, ele sofreu ferimentos superficiais e não corre risco de morte. O adolescente que cometeu o ato foi apreendido ainda na escola e levado à delegacia, acompanhado de um responsável.

De acordo com o delegado da DCA II Paulo Martinelli, responsável pelo caso, o adolescente de 14 anos vinha sendo ameaçado e intimidado pelo colega em episódios anteriores. "Na segunda-feira, o adolescente que levou a facada deu um soco nas costas do outro e ontem, injustamente, deu um soco no rosto dele no pátio da escola. O adolescente, que já estava acuado, com medo e com a faca na mão, reagiu à agressão e desferiu o golpe", explicou o delegado.

A faca usada tinha cerca de seis centímetros de lâmina. Segundo a polícia, a diretora da escola testemunhou o caso e falou sobre o comportamento dos envolvidos. O estudante ferido tem histórico de brigas, provocações e conduta desafiadora com professores, enquanto o adolescente que utilizou a faca foi descrito como tranquilo e sem registros de problemas anteriores.

Com base nas evidências, a PCDF decidiu não indiciar o autor da facada, entendendo que ele agiu para se proteger. Já o outro estudante foi indiciado por lesão corporal, mas pela gravidade, foi liberado na presença da mãe, que não concordou com o desfecho da investigação.

Em nota, a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal informou que o desentendimento entre os estudantes foi rapidamente controlado pelos servidores da escola, que acionaram os serviços de emergência e as autoridades competentes. A pasta informou que a Diretoria de Atendimento e Apoio à Saúde do Estudante (DIASE/SUAPE) mobilizou uma equipe para promover ações de acolhimento e restabelecimento do bem-estar da comunidade escolar. Ao longo da semana, serão oferecidos atendimentos psicossociais na escola.

A Polícia Militar destacou que a unidade tem baixo índice de ocorrências e já recebeu 35 visitas preventivas do Batalhão de Policiamento Escolar (BPEsc) ao longo do ano.

Impactos

O caso de Brazlândia levanta um alerta sobre situações de bullying e violência recorrentes dentro das escolas. Na última segunda-feira, foi celebrado o Dia Nacional de Combate ao Bullying, data criada para conscientizar sobre o problema e seus impactos na vida de crianças e adolescentes.

Rodrigo Macedo, psicólogo com experiência no atendimento a vítimas de violência escolar, explicou que, muitas vezes, os jovens não conseguem compreender o que estão vivendo. "Algns nem conseguem nomear. Outros ficam constrangidos, com medo de denunciar e sofrer represálias ou mais isolamento", afirmou.

Segundo ele, há sinais importantes que podem indicar que algo está errado. "Desinteresse repentino pela escola, recusa em frequentar as aulas, maior agressividade, perda de apetite, mudanças significativas de comportamento e aumento excessivo no tempo em frente a telas e jogos eletrônicos", disse. O psicólogo destaca que o bullying é uma prática sistemática e acontece, geralmente, para uma plateia que ri e estimula.

Este é o segundo caso de esfaqueamento em escolas públicas do Distrito Federal em nove dias. Na segunda-feira da semana passada, um adolescente de 16 anos foi esfaqueado por dois colegas dentro do Centro de Ensino Médio 01 do Gama. Os autores foram apreendidos pela Polícia Militar e levados à DCA I. A vítima foi socorrida ao Hospital Regional de Santa Maria.

*Estagiária sob a supervisão de Eduardo Pinho

Saiba Mais Cidades DF Morte na estrada: mulher é executada a tiros enquanto pilotava moto em Santa Maria

Morte na estrada: mulher é executada a tiros enquanto pilotava moto em Santa Maria Cidades DF Empresário é condenado por tentar matar amante a tiros no DF

Empresário é condenado por tentar matar amante a tiros no DF Cidades DF Estudante de 15 anos é esfaqueado dentro de colégio cívico-militar de Brazlândia