Quadras e passagens subterrâneas de todo o DF passarão por manutenção

Ceilândia, Samambaia e Taguatinga foram as primeiras regiões administrativas a serem beneficiadas com os serviços de manutenção de quadras - (crédito: Divulgação/Novacap)

Começaram as obras de manutenção urbana nas primeiras quadras poliesportivas em regiões administrativas do Distrito Federal, bem como em passagens subterrâneas do Eixo Sul-Norte. O contrato, licitado pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), tem valor previsto de R$ 77 milhões e abrange todas as regiões administrativas ao longo de um ano, com possibilidade de prorrogação por mais quatro períodos.

Os serviços foram iniciados em Ceilândia, Samambaia e Taguatinga. Foi feita a manutenção das quadras poliesportivas das QNPs 18, 20 e 34, na Avenida Elmo Serejo, em Ceilândia, do Ginásio Taguaparque e das QN 401 e QR 203, em Samambaia. Santa Maria, Sol Nascente, Planaltina, Águas Claras, Gama, Recanto das Emas e São Sebastião também receberão obras em breve.

Além da reforma das quadras poliesportivas e mobiliários públicos, os serviços também atendem à demanda de manutenção das passagens subterrâneas do Eixo Norte-Sul, constantes alvos de reclamação dos cidadãos devido às condições precárias de infraestrutura e iluminação que impossibilitam uma mobilidade urbana com maior segurança. Casos de depredação devem ser denunciados pelo Portal Cidadão.

*Com informações da Novacap