Incêndio atinge o Ministério da Educação e prédio é esvaziado 

Um princípio de incêndio no Ministério da Educação (Mec), na Esplanada dos Ministérios, fez o prédio ser esvaziado às pressas, na tarde desta segunda-feira (7/4). O Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) foi acionado e conteve o incêndio antes que ele se alastrasse por mais áreas.

Segundo o CBMDF, o principio de incêndio é decorrente de uma manutenção que era realizada no sistema de arrefecimento do Anexo I. A equipe conseguiu controlar a propagação do fogo. Confira imagens do local:













Em nota, o MEC informou que o edifício foi evacuado por conta da fumaça e que não há vítimas.

"Um incêndio na área externa do edifício anexo do Ministério da Educação foi controlado pelos brigadistas do prédio por volta de 17h desta segunda-feira, 7 de abril. O edifício foi evacuado em função da fumaça e não há vítimas. O Corpo de Bombeiros foi chamado e atua no local para identificar as causas. O incêndio teria começado na central de ar condicionado do edifício anexo do MEC", diz a nota.