Inscrições para os Jogos Escolares são prorrogadas até sexta-feira (11/4)

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) estendeu o prazo para os estudantes se inscreverem nos Jogos Escolares do DF (JEDF) de 2025. As inscrições pode ser feitas até a próxima sexta-feira (11/4) e podem participar alunos de escolas públicas ou particulares. O objetivo é fomentar o esporte e a saúde entre os jovens.

As inscrições dos alunos, que devem ter de 11 a 17 anos, devem ser feitas, exclusivamente, pelas escolas, por meio do site oficial da Secretaria de Educação. Os estudantes que desejam participar devem procurar os professores de educação física para obterem mais informações. Em 2024, os Jogos Escolares reuniram 20.576 estudantes de 304 instituições na fase regional.

O intuito da SEEDF é que alguns dos 28 mil jovens atletas das 400 escolas que participam de toda a competição progridam excepcionalmente, saiam de campeonatos locais e cheguem a níveis nacionais ou mundiais pela escola.

Um dos alunos que participou dos Jogos Escolares e tornou-se atleta profissional é Leonardo Souza, que era aluno da Escola Classe 01 de Taguatinga (EC01), competiu pelo colégio nos jogos e, atualmente, faz parte da Seleção Brasileira de Ginástica Artística.

A competição também ocorre para alunos paralímpicos, abrangendo modalidades de atletismo, natação e bochas. Nesta categoria, o JEDF revelou um atleta de natação paralímpico, Wendell Bellarmino, que estudou no Setor Leste e, a partir dos Jogos Escolares, alcançou os Jogos Pan Americanos, competindo pelo Brasil.

Informações

Os Jogos Escolares do DF contam com 22 modalidades esportivas, sendo quatro coletivas — basquete, futsal, handebol e vôlei — e 18 individuais, incluindo atletismo, ginástica artística, judô, natação, taekwondo e xadrez.

A competição é dividida em duas fases. Na etapa regional, os confrontos acontecem entre escolas de uma mesma Coordenação Regional de Ensino (CRE). Em seguida, na fase distrital, os classificados disputam com atletas de todo o DF.

Para mais informações sobre o regulamento, inscrições e cronograma, os interessados podem acessar os canais oficiais da Secretaria de Educação ou entrar em contato com a coordenação dos Jogos Escolares do DF.

*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado