Proposta da construção de terminal rodoviário na UnB está em debate

Está sendo discutida a proposta de construir um terminal rodoviário na Universidade de Brasília (UnB). Na manhã desta terça-feira (8/4), no Anexo do Palácio do Buriti, servidores e secretários deram continuidade ao debate levando em consideração o interesse dos órgãos envolvidos no projeto e detalhes técnicos, como os custos da obra e o modelo de construção. A iniciativa tem como objetivo viabilizar trajetos diretos até o campus, reduzindo o tempo de percurso, promovendo qualidade de vida para os estudantes, que, frequentemente, enfrentam rotinas cansativas no ônibus.











Um dos principais motivos para impor a proposta da construção do terminal, foi a alta demanda nos ônibus que vão em direção à UnB, de acordo com o deputado distrital Max Maciel (Psol), responsável por iniciar as tratativas do projeto. Ele afirma que os estudantes da universidade enfrentam filas extensas na rodoviária do Plano Piloto, além da ausência de alguns ônibus ao retornar para casa, sobretudo em horário de pico. A Universidade de Brasília (UnB) e a Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (Semob) estão estudando a ideia, avaliando-a positivamente.

Segundo Max Maciel, também presidente da Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana (CTMU), a proposta do terminal segue o raciocínio da criação de novas linhas que façam o trajeto direto à UnB. “Há chances reais de a construção do terminal ser aprovada. Cerca de 50 mil pessoas frequentam a UnB e somente a linha 110 transporta diariamente cerca de 18 mil estudantes. Pensar nisso é entender a dimensão e a potência que o terminal representa. A Semob tem estudado linhas que partem direto de regiões como o Varjão, Sobradinho II e Planaltina, justamente para facilitar esse acesso”, enfatizou.

Processo

A proposta começou a ser discutida em 2023 e as conversas foram retomadas no início de 2025, após a posse da nova reitora da universidade, Rozana Naves. Agora, as tratativas entram em uma fase mais concreta, levando em consideração a confirmação do interesse e disponibilidade da Semob e da UnB, para começar a discutir detalhes técnicos, como os custos da obra e o modelo de construção do terminal.

A expectativa é positiva, e o cenário é favorável para o avanço do projeto, segundo Max. A UnB manifestou interesse e disponibilidade para receber o terminal, entretanto, destacou que o projeto não se encontra completamente desenvolvido. “Aprovamos, seria excelente para a universidade, porém, ainda passará por estudo de viabilidade, uma série de coisas”, disse a assessoria da instituição.

Ao Correio, o secretário de Transporte e Mobilidade, Zeno Gonçalves, valorizou a ideia para melhorar a mobilidade urbana, e afirmou que será avaliado. “Toda e qualquer infraestrutura no Distrito Federal que busque melhorar o transporte urbano é bem-vindo. Especificamente nesse caso, nós ainda não temos nenhum posicionamento a respeito. Estamos aguardando uma futura agenda com a UnB que precisa se manifestar considerando que uma plataforma de embarque e desembarque será construída na área da universidade”, analisou.



Próximos passos

Os próximos trabalhos envolvem a finalização do levantamento de dados sobre os estudantes que utilizam transporte público diariamente. Será necessário realizar uma pesquisa para entender a demanda, identificar quais linhas passam pela instituição e, naturalmente, encurtar as operações e a distância entre algumas localidades.

“Para quem vai em direção ao sul ou sudoeste, por exemplo, hoje a integração ocorre na Rodoviária, mas a ideia é que esse deslocamento possa partir diretamente da UnB para a cidade de destino”, ressaltou o deputado Max Maciel. Em seguida, será feita a negociação com a concessionária que opera os terminais, além da formalização do projeto. O objetivo é garantir que o terminal funcione bem, fique pronto rapidamente e integre a UnB ao sistema de transporte do DF de forma mais eficiente.

A assessoria do deputado afirmou que a aceitação do projeto pode ocorrer em breve, no encontro com os órgãos envolvidos. “Em breve, teremos uma reunião com a pioneira, Semob e a reitoria da UnB. Após isso, podemos ter uma noção de quando o projeto deve ser aprovado”, disse.

*Estagiário sob a supervisão de Patrick Selvatti