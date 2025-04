Homem é preso com grandes porções de entorpecentes em Samambaia Sul

Um homem de 26 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante uma operação da Seção de Repressão às Drogas (SRD) da 32ª Delegacia de Polícia. A ação, que resultou na apreensão de uma grande quantidade de entorpecentes, foi realizada nas imediações da QR 116, em Samambaia Sul, na tarde dessa terça-feira (8/4).



Entre os entorpecentes apreendidos pelos agentes estavam quatro porções de skunk, divididas em uma sacola plástica grande e três médias. Também foram encontradas duas porções da substância conhecida como dry, uma das formas mais potentes e caras da maconha.



Detido em uma residência, o suspeito foi encaminhado à carceragem da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Já as substâncias apreendidas foram enviadas para análise pericial.

Tráfico em família

No último domingo (6/4), pai e filho foram detidos por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo em Samambaia Norte. Durante as buscas realizadas no interior da residência da família, a equipe do Grupo Tático Operacional do 11º Batalhão (Gtop 31) encontrou 500 gramas de cocaína, já separadas para a revenda, além de uma balança de precisão utilizada para pesar os entorpecentes e um revólver calibre .38, com sete balas.

Diante dos fatos, o adolescente foi encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente II (DCA2), enquanto o pai foi conduzido à 26ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas). Ambos foram autuados em flagrante pelos crimes análogos à posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.