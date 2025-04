Falso personal é preso por chefiar rede de venda de anabolizantes e drogas

A Polícia Civil (PCDF) desmantelou um esquema nacional de venda de anabolizantes e drogas e prendeu um homem de 34 anos que se passava por personal trainer. Johnny Mendes é suspeito de capitanear a rede criminosa e, segundo as investigações, usava das redes sociais para anunciar os valores dos produtos, com direito a catálogos completos dos hormônios esteroides.

A operação foi coordenada pela 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte) e ocorreu na manhã desta sexta-feira (4/4). A polícia descobriu que as substâncias eram vendidas sem qualquer restrição e em desacordo com as normas legais. Além disso, foi constatado que Johnny atuava irregularmente como profissional de educação física e estava envolvido no comércio dedrogas sintéticas.

A venda dos produtos expandiam para várias regiões do país. No DF, o esquema funcionava na modalidade delivery, em que motoboys faziam as entregas tanto dos entorpecentes quanto dos anabolizantes. A investigação revelou, ainda, que o suspeito empregava terceiros para receber os produtos ilícitos, incluindo o uso de porteiros de prédios para pegar as mercadorias em nome de moradores, o que ajudava a ocultar sua verdadeira identidade. A reportagem tenta contato com a defesa do acusado.