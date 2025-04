Trabalhador morre ao cair de telhado no Lago Sul

Um homem morreu ao cair de um telhado, na manhã desta quarta-feira (9/4), na QL 06, conjunto 03, do Lago Sul. As equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) encontraram o trabalhador, de 30 anos, caído no chão após sofrer uma queda do telhado de uma residência. Ele foi atendido pelos socorristas, que constataram que a vítima apresentava traumatismo cranioencefálico grave e ausência de sinais vitais. A morte foi declarada no local.

A Polícia Civil do Distrito Federal foi acionada, mas não há informações sobre as circunstâncias da queda.