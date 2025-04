Mega-Sena: brasilienses apostam a sorte para tentar ganhar os R$ 31 milhões

O prêmio da Mega-Sena está acumulado em R$ 31 milhões e será sorteado nesta quinta-feira (10/4), às 20h. Com a chance de mudar de vida do dia para a noite, muitos brasilienses correram para as lotéricas nesta quinta-feira (10/4), motivados pela esperança e pela expectativa de se tornarem os próximos milionários.

O concurso 2.851 da Mega-Sena promete movimentar os apostadores do DF. Sem vencedores no último sorteio, os apostadores que desejam participar da disputa e conquistar a bolada podem realizar suas apostas até às 19h (horário de Brasília) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.

Expectativas

Nas ruas de Brasília, o clima era de otimismo e expectativa. O servidor público Marcos Cavalcante, de 64 anos, estava entre os apostadores que tentam a sorte. “Esperança sempre temos que ter. Estou apostando pra ver se ganho dessa vez. O máximo que já ganhei foi uns dois, R$ 3 mil reais, umas quatro vezes. Mas agora é torcer pra sair o prêmio”, comentou, com um sorriso no rosto. Caso leve a bolada, Marcos já sabe por onde começar. “Primeiro pagar as contas. Depois, ver o que a gente faz. Ajudar a família, talvez”, disse.

Francisco de Assis Silva Santos também não perdeu a oportunidade de sonhar. Apostador de longa data, já fez quadra na Mega-Sena. “Aposto porque a esperança é a última que morre. Tudo pode acontecer. Se eu ganhar, penso em investir em imóvel e aproveitar com a família”, contou.

Aqueles que têm 18 anos ou mais podem apostar também de forma on-line. Basta criar um registro no site Loterias on-line da Caixa e ter um cartão de crédito para efetuar o pagamento da aposta. O cadastramento ocorre em duas etapas: após preenchimento dos dados no site, um número de confirmação (token) é encaminhado para o e-mail do jogador.