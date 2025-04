Adolescente desaparecida em Ceilândia é localizada em segurança

Francisca Riane Diolindo da Silva, de 13 anos, foi localizada em segurança após ficar desaparecida por quatro dias. A adolescente havia sido vista pela última vez no sábado (5/4), no Setor P EQNP 26/30 AE H, em Ceilândia.

De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), a mãe da jovem informou o reaparecimento na tarde de terça-feira (8/4), por volta das 13h40. Francisca retornou para casa acompanhada de uma suposta amiga, que mora no Sol Nascente. Segundo o relato, a adolescente não apresentava ferimentos e afirmou não ter sido agredida ou submetida a qualquer tipo de violência.



A ocorrência foi registrada na 23ª Delegacia de Polícia (Ceilândia). As autoridades não divulgaram mais detalhes sobre o caso.