Avenida Vereda da Cruz começa a ser ampliada nesta terça (8/4)

A avenida Vereda da Cruz será ampliada em 1,2 km de extensão. O projeto saiu do papel na última terça-feira (8/4). O objetivo da ação é aliviar os engarrafamentos entre o Areal e Taguatinga Sul. A obra também vai beneficiar moradores do Park Way. As informações são da Administração Regional de Arniqueira.

O novo trecho começará na altura do restaurante Cayennas, localizado no SHA Conjunto 6, até a avenida Águas Claras, no sentido Taguatinga. Esta última é a continuação da Avenida Sibipiruna, que começa em Águas Claras, no cruzamento com a Avenida Araucárias, e atravessa toda a região do Areal nos sentidos norte e sul.

A administradora de Arniqueira, Telma Rufino, e o titular da Secretaria de Obras do DF, Valter Casemiro acompanharam o início dos trabalhos. "A expectativa é de que a obra esteja concluída em até quatro meses, com trechos sendo liberados antes disso", explicou o secretário.

Casemiro ressaltou que esse trabalho impulsionará a construção da Avenida das Cidades, um corredor viário que ligará Samambaia à saída sul do Plano Piloto, facilitando ainda mais a mobilidade urbana entre o oeste e o leste do DF.