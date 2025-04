Foragido da Justiça do Maranhão é preso em bar de Taguatinga

Um foragido da Justiça do Maranhão, condenado por tráfico de drogas, foi preso na madrugada deste domingo (6/4) por policiais do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) da Polícia Militar do Distrito Federal. O homem, de 30 anos, foi localizado em um bar na região de Taguatinga durante um patrulhamento.

Segundo informações da PMDF, além do mandado de prisão em aberto, o indivíduo é suspeito de esfaquear um homem horas antes, em Águas Lindas de Goiás. A tentativa de homicídio teria ocorrido após uma discussão envolvendo uma dívida de R$ 20, supostamente ligada à compra de drogas.

Após a abordagem e confirmação da identidade do foragido, o criminoso foi conduzido à 12ª Delegacia de Polícia para as providências legais.