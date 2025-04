Grupo de teatro de paróquia espalha fé por Taguatinga Sul

Envolvida em muita emoção e tradição, a Via Sacra é um momento muito esperado pelos cristãos. Desde 2013, o grupo Via Sacra da Paróquia Nossa Senhora de Fátima encanta os fieis com a encenação do caminho seguido por Jesus Cristo até a crucificação. Realizada toda Sexta-feira Santa, o grupo retorna para mais uma apresentação em dia 18 de abril.



Atualmente, o grupo conta com 180 integrantes que fazem a produção, encenação e organização do evento. O coordenador Matheus Machado explica a jornada da organização. “Antes de formar oficialmente o grupo, em 2021, fazíamos trabalhos com a comunidade de Taguatinga Sul, desde o início dos anos 2000. Em 2019, nosso público era composto por 40 pessoas, e hoje já atingimos públicos que se aproximam de 200 pessoas. Cada dia mais a comunidade abraça nosso projeto. A semente que plantamos está dando bons frutos", aponta.

Os projetos, citados por Matheus são inteiramente voltadas à comunidade. "Nosso intuito é mostrar que a arte pode nos ajudar. Temos outros eventos durante o ano para integrar mais à comunidade. Oferecemos um curso de teatro acessível para toda a população, fazemos cantatas natalinas, onde descobrimos vários talentos na música”, conta.

Matheus também comemora o apoio recebido, fundamental para a realização do evento deste ano. “O apoio da Secretaria de Cultura veio em um momento muito propício. Com isso, pretendemos atingir cada vez mais pessoas”, complementa.

Guilherme Costa, que interpreta Jesus Cristo, relata como é a preparação para o papel. “É uma grande responsabilidade representar o símbolo principal da nossa fé. A preparação, primeiramente, é espiritual. Realmente, fazer um mergulho em nossas próprias fraquezas e limitações”, conta. Matheus ressalta o impacto causado pelas encenações. “Costumo dizer que é o coração da cidade, temos muitos idosos e crianças que participam. Talvez sejam as únicas experiências de cultura e fé que eles possuem”, finaliza.

O evento, gratuito e aberto ao público, é também uma oportunidade de união e fortalecimento da fé entre os participantes. Além da encenação, haverá momentos de música, oração e reflexão, proporcionando ao público uma verdadeira experiência de fé e devoção.

Serviço:

O quê: A Paixão de Cristo: Coragem! Eu venci o mundo

Quando: 18 de abril, às 19h

Onde: Colégio Marista Champagnat, Taguatinga-Sul.

Transmissão ao vivo: Acompanhe pelo canal do YouTube “PNSF”

* Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado