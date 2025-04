Dia da "CDL" do Distrito Federal agora integra o calendário oficial

Pela primeira vez, o Distrito Federal vai comemorar oficialmente o Dia da Câmara dos Dirigentes Lojistas do Distrito Federal (CDL/DF), em 13 de abril. A data agora integra o calendário oficial da capital por meio da Lei Nº 7.602, que foi sancionada em dezembro de 2024. A escolha do dia coincide com o aniversário da entidade, que completa 60 anos em 2025.

Fundada em 1965 por 25 comerciantes pioneiros, a CDL/DF é referência no setor varejista, promovendo ações voltadas à segurança nas vendas, fortalecimento do comércio e ao desenvolvimento social. Entre as iniciativas da entidade, estão a criação do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e projetos como “Cativando Sorrisos” e “Páscoa Solidária”.

Eduardo Pereira Rodrigues Neto, presidente da entidade, destacou que "celebrar o Dia da CDL é reafirmar nosso compromisso com o desenvolvimento comercial de Brasília. Esta data simboliza um legado de inovação e segurança para o comércio local”.

A data comemorativa foi proposta pelo deputado distrital Wellington Luiz (PMDB), presidente da Câmara Legislativa do DF. Uma sessão solene está marcada para 8 de maio em homenagem à CDL/DF e sua trajetória.

