DF terá tratamento odontológico gratuito para mulheres em vulnerabilidade

A proposta “Restaurando Sorrisos” é idealizada pelo Governo do Distrito Federal (GDF), e será lançada no Dia Internacional da Mulher. O planejamento é alcançar sete mil mulheres que se encontram em situação de vulnerabilidade ou são vítimas de violência doméstica. O objetivo é resgatar o bem-estar e restaurar a saúde bucal das pacientes.

O pré-agendamento dos atendimentos para as mulheres interessadas, se iniciará sábado (8/03), a partir das 8h, no Ginásio de Esportes do Paranoá. As próximas regiões escolhidas são Sobradinho II, Planaltina e Itapoã.

Com mais de 18 procedimentos odontológicos, o programa conta com consulta odontológica inicial; radiografia; atividade educativa em saúde bucal; cirurgia de aumento de coroa clínica; extrações; pino pré-fabricado, entre outros.

Já os serviços começam no dia 17 de março, em uma unidade móvel com equipamentos odontológicos completos, próxima à Administração Regional do Paranoá. Os documentos essenciais para o tratamento são o RG, CPF e o cartão do SUS. As equipes contam com cirurgiões-dentistas, auxiliares e técnicos em saúde bucal, e assistentes sociais, que garantem um procedimento seguro.

Para participar, as mulheres precisam ser encaminhadas pelos seguintes órgãos: Núcleos de Prevenção e Atendimento às Vítimas de Violência (NUPAVs); Centros Especializados de Prevenção e Atenção a Vítimas de Violência Doméstica (CEPAVs); Programa de Integração e Gestão do Local (PIGL); Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAMs); Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS); Casa da Mulher Brasileira; mulheres inscritas no CadÚnico.

No sábado (8/03), haverá uma equipe especializada para auxiliar no processo de inscrição do CadÚnico, para garantir que as pacientes ainda não cadastradas no órgão tenham todo o suporte necessário.

As mulheres que faltarem dois atendimentos sem justificativa ou não forem moradoras do Distrito Federal, serão excluídas do projeto.

Para mais informações da iniciativa, acesse https://www.restaurandosorrisos.com.br/

Fique atento

Restaurando Sorrisos

Data: sábado (8/03)

Horário: a partir das 8h

Local: Ginásio de Esportes do Paranoá

