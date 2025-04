Ibaneis Rocha recebe a Medalha Mérito Lojista do Distrito Federal

O governador Ibaneis Rocha foi homenageado, nesta terça-feira (8/4), com a Medalha Mérito Lojista do Distrito Federal da Câmara de Dirigentes Lojistas do DF (CDL-DF). A entrega ocorreu em uma reunião no Palácio do Buriti.

A honraria é uma das mais altas concedidas pela CDL-DF e Ibaneis a recebeu pelo destaque e colaboração eficiente para o desenvolvimento do comércio. O governador agradeceu pelo retorno positivo no comércio depois da adição da gratuidade no transporte público aos domingos. "Esse é o reflexo de um trabalho feito com seriedade para beneficiar a população do Distrito Federal com mais lazer e cultura e, ao mesmo tempo, aquecer a nossa economia, gerando mais emprego e renda para as pessoas”, ressaltou.

“O Vai de Graça foi uma decisão muito acertada para fomentar e alavancar o varejo do DF. Qualquer ação que venha a beneficiar o setor sem dúvida será muito importante”, elogiou o presidente da CDL-DF, Eduardo Pereira Rodrigues Neto.

O governador Ibaneis Rocha também foi presenteado com um exemplar do livro O Futuro do Varejo no Distrito Federal — 2030/2040 (foto: Renato Alves/Agência Brasília)

Wagner Silveira, ex-presidente da entidade, destacou a ação dos governantes em relação ao comércio. "A medalha é o prêmio máximo que temos em retribuição e reconhecimento ao trabalho do Governo do Distrito Federal em andar lado a lado conosco”, defendeu.

Ibaneis também foi presenteado com um exemplar do livro O Futuro do Varejo no Distrito Federal — 2030/2040. A reunião também contou com a presença dos secretários de Governo, José Humberto Pires de Araújo, e de Economia, Ney Ferraz; e o diretor de Assuntos Institucionais da CDL-DF, Talal Abu Allan.

Com informações da Agência Brasília

