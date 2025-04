Homem é encontrado morto em rio na Chapada dos Veadeiros

O homem de 46 anos foi encontrado submerso no rio São Bartolomeu pelo Corpo de Bombeiros de Goiás - (crédito: Divulgação CBM/GO)

O Corpo de Bombeiros de Goiás localizou o corpo de um homem que estava desparecido em Alto Paraíso de Goiás, na Chapada dos Veadeiros. A vítima, de 46 anos, havia sido vista pela última vez no dia 1º de abril. Conforme informou o Corpo de Bombeiros, o homem saiu descalço da fazenda onde trabalhava e caminhou em direção ao rio São Bartolomeu.

Buscas táticas foram realizadas entre os dias 8, 9 e 10 de abril até que no final da manhã desta quinta-feira (10/4) o corpo da vítima foi localizado submerso no rio, já sem sinais vitais. O corpo da vítima foi encontrado com a ajuda de cães farejadores.

Perto das margens do rio, os militares encontraram roupas e um boné. A Polícia Civil foi acionada e investiga o caso.