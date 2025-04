TCDF autoriza festas dos 65 anos de Brasília, com programação gratuita

O Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) autorizou a realização das festividades em comemoração aos 65 anos de Brasília, após analisar pedido do Ministério Público de Contas do DF (MPCDF) que solicitava a suspensão do edital lançado pela Secretaria de Turismo. Em decisão favorável, os desembargadores entenderam que inviabilizar o evento a poucos dias de sua realização comprometeria a organização da celebração.

A Corte, no entanto, determinou que a Secretaria de Turismo apresente integralmente os documentos do processo de contratação previsto no Chamamento Público nº 01/2025. A análise detalhada será feita posteriormente pelo TCDF, conforme estabelecido na Decisão Nº 1181/2025.

O resultado final do edital foi publicado na última terça-feira (8/4) no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). A organização da sociedade civil Instituto Eleva foi a selecionada para operacionalizar o evento. A programação oficial, gratuita, acontecerá entre os dias 19 e 21 de abril, com atividades culturais, religiosas e de lazer espalhadas por pontos estratégicos da capital.

Com o tema “O melhor tempo é agora”, a celebração busca valorizar o presente e fortalecer o orgulho de viver em Brasília. O governador Ibaneis Rocha (MDB) destacou a importância do evento para atrair turistas e incentivar os brasilienses a permanecerem na cidade durante o feriadão. “É muito importante que a capital com a melhor qualidade de vida do Brasil possa trazer visitantes para cá”, afirmou.

Nos dias 17 a 21 de abril, o transporte público — ônibus e metrô — será gratuito, assim como o acesso ao Jardim Botânico e ao Zoológico de Brasília. Os dois primeiros dias das comemorações darão destaque a eventos religiosos, como a tradicional Via-Sacra no Morro da Capelinha, realizada na Sexta-feira da Paixão.

Nos dias principais da festa, de 19 a 21 de abril, a Esplanada dos Ministérios será o centro das atividades, com um megapalco montado com telões, passarela, camarotes, áreas temáticas como espaço kids e pet, roda gigante, tirolesa e praça de alimentação. No dia 21, a dupla sertaneja Zé Neto & Cristiano encerrará a programação. A cantora Mari Fernandez, fenômeno do piseiro, está confirmada para o dia 20.

A agenda cultural inclui ainda exposições no Museu Nacional da República, com destaque para uma mostra sobre Juscelino Kubitschek, além de obras do artista plástico Pedro Garcia. O Cine Brasília exibirá a mostra Brasília em Cena, reunindo filmes sobre a cidade ou produzidos por cineastas locais. Espetáculos de teatro e mágica também integram a programação, bem como a entrega da medalha Mérito Distrital da Cultura Seu Teodoro e o concerto Rock Sinfônico, com a Orquestra do Teatro Nacional Claudio Santoro.

Segundo o secretário de Cultura, Claudio Abrantes, o objetivo é valorizar os espaços públicos e democratizar o acesso à cultura. “Nossa ênfase é mostrar a cidade de Brasília como um museu a céu aberto. Estamos dando suporte às comemorações do aniversário, aproveitando as nossas atividades em equipamentos públicos”, afirmou.