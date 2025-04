Filhote de tamanduá-mirim do Zoológico de Brasília ganha nome de Paçoca

A filhote de tamandá-mirim que nasceu no Zoológico de Brasília já tem nome. O bichinho agora atende pela alcunha de Paçoca. A escolha foi feita por meio de enquete nas redes sociais, que mobilizou mais de cinco mil votantes. O nome vencedor recebeu 2.721 votos.

Além de Paçoca, os outros nomes sugeridos foram Castanha, Formiga e Pipoca. “A escolha do nome Paçoca mostra o quanto o público está envolvido com o nosso trabalho. Mais do que batizar um animal, essa participação reforça o compromisso coletivo com a conservação da fauna brasileira. A filhote de tamanduá-mirim representa a esperança e o sucesso de nossos programas de manejo e educação ambiental”, afirma Wallison Couto, diretor-presidente da Fundação Jardim Zoológico de Brasília.

Paçoca é irmã do Amendoim, tamanduá-mirim que nasceu no Zoológico de Brasília em dezembro de 2023. Mais do que um espaço de lazer, o zoo também atua fortemente na educação ambiental. Ao promover atividades como a votação do nome da filhote, a equipe estimula o público a se aproximar da natureza de forma consciente e responsável.

