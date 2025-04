Ajude a escolher o nome da mais nova filhote do Zoológico de Brasília

Seguidores do Zoológico de Brasília no Instagram poderão ajudar a escolher o nome da nova filhote fêmea de tamanduá-mirim. A iniciativa foi lançada nesta segunda-feira (7/4). As sugestões serão usadas em uma enquete pública, no perfil da rede social do Zoo, mas ainda não há uma data prevista para a escolha do nome.

A filhote é cria do casal Pitica e Jujubo, pais de Amendoim, que nasceu no fim de 2023. A nova integrante da família nasceu em 25 de janeiro e já pode ser vista no zoológico. A chegada dela reforça a necessidade de proteger os ambientes naturais e promover a convivência harmoniosa entre os humanos e a vida selvagem.

A equipe multidisciplinar do Zoológico de Brasília, composta por veterinários, biólogos e tratadores, monitora constantemente o desenvolvimento do filhote. Os profissionais avaliam a alimentação, o crescimento e o comportamento, garantindo que ele receba todos os cuidados necessários para um desenvolvimento saudável.