Projeto leva crianças em vulnerabilidade para monumentos de Brasília

Crianças e jovens de áreas vulneráveis conhecem monumentos e história de Brasília durante as comemorações dos 65 anos da capital - (crédito: Divulgação - SEAC)

Em alusão aos 65 anos de Brasília, um projeto da Secretaria de Atendimento à Comunidade (SEAC) levará 120 crianças em situação de vulnerabilidade social que têm entre 7 e 12 anos para conhecer os principais monumentos e espaços históricos de Brasília nos próximos dias 14, 15 e 16 de abril.

O projeto, denominado "Descobrindo Brasília", propõe um circuito cultural com o intuito de levar educação patrimonial a crianças de áreas vulneráveis do Distrito Federal. "Muitas dessas crianças, mesmo morando em Brasília, nunca tiveram a oportunidade de conhecer esses locais emblemáticos que fazem parte da identidade da nossa cidade", explica Clara Roriz, Secretária de Atendimento à Comunidade.

Ela conta que o projeto nasceu em 2024, como parte das comemorações do aniversário da cidade e como uma forma de estimular o senso de pertencimento das crianças. "Independentemente de onde nossas crianças morem, elas precisam conhecer nossa cidade e se reconhecer. Essa integração é fundamental para estimular o cuidado com a nossa capital e o exercício cívico. Cidadãos comprometidos com nossa cidade transformam positivamente nossa cidade", diz.

Por dia, serão atendidas 40 crianças, oriundas de instituições voluntárias que oferecem contraturno escolar nas regiões administrativas do Varjão, Sobradinho e Itapoã. A iniciativa conta com o apoio essencial de parceiros institucionais, empresas de transporte, restaurantes locais e voluntários, que garantem toda a logística, alimentação e segurança dos futuros cidadãos brasilienses.

Os participantes conhecerão cinco importantes espaços culturais: Memorial dos Povos Indígenas; Catedral Metropolitana de Brasília; Ponte JK; Planetário de Brasília; e Museu Vivo da Memória Candanga. Em cada local, os pequenos receberão explicações históricas e culturais de monitores especializados, transformando a visita em uma verdadeira jornada educativa.

"Quando unimos forças, conseguimos fazer muito mais. Este projeto só é possível graças às parcerias que estabelecemos com instituições que compartilham do nosso compromisso com a inclusão social", afirma Clara Roriz.