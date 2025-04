Hotéis se preparam para o aniversário de Brasília; descontos chegam a 35%

O setor hoteleiro se mobilizou para oferecer condições especiais a quem deseja aproveitar a programação de aniversário de 65 anos de Brasil, com descontos que chegam a até 35%. O evento para celebrar a capital federal vai incluir shows, atos religiosos, praça de alimentação e atrações culturais entre 19 e 21 de abril.

Ao Correio, o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Distrito Federal (Abih-DF), Henrique Severien, afirmou que o setor hoteleiro está preparado para o aniversário da cidade — não só para receber os turistas que vêm de fora, mas também para acolher o próprio brasiliense que, diante da programação cultural intensa, vê no feriado uma oportunidade de sair da rotina, aproveitar a capital federal com outro olhar e vivenciar experiências de lazer em hotéis da capital.



Ainda segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Distrito Federal, apesar de historicamente o feriado de 21 de abril não registrar ocupações elevadas — por coincidir com o esvaziamento da cidade e a concorrência com destinos litorâneos —, os dados mostram uma tendência clara de crescimento. Em 2022, a ocupação foi de 22%; em 2023, subiu para 43%; e agora, em 2024, o DF alcançou 49%.



"Esse avanço é reflexo direto da consolidação de uma agenda cultural que amplia a permanência e atrai novos públicos. Eventos como o show do Alok no ano passado e a programação gratuita e descentralizada deste ano têm transformado o aniversário de Brasília em uma oportunidade de turismo de lazer. Muito disso se deve à visão do governador Ibaneis Rocha e ao engajamento do secretário de Turismo Cristiano Araújo, que vêm trabalhando com afinco para que o aniversário da cidade seja também uma celebração do seu potencial turístico", frisa Henrique Severien.



A expectativa é de receber entre 10 mil e 12 mil turistas hospedados na rede de hotéis durante o feriado do aniversário de Brasília. "Embora os números ainda não sejam comparáveis aos dos grandes eventos de negócios, a ocupação vem crescendo consistentemente, graças à combinação entre programação cultural, investimentos em infraestrutura e uma política pública que tem compreendido o papel econômico do turismo. A hospitalidade de Brasília está pronta — e unida — para receber bem", cita o presidente da Abih-DF.



























Com o tema “O melhor tempo é agora”, a festa do 65º aniversário de Brasília terá cinco dias de programação gratuita de quinta (17/4) até segunda-feira (21/4). A programação principal ficará concentrada na Esplanada dos Ministérios. A dupla Zé Neto & Cristiano e a cantora de piseiro Mari Fernandez estão entre as atrações confirmadas.



As promoções em hotéis de Brasília são fruto de um esforço conjunto com a Secretaria de Turismo do DF para valorizar o turismo local e oferecer à população a chance de vivenciar a cidade como turista.

Veja a lista dos hotéis participantes:

Brasil 21 Suites / Meliá Brasil 21 / Brasil 21 Convention

Comfort Suites Brasília / Comfort Taguatinga / Quality Hotel & Suites Brasília



Ibis Styles Brasília Aeroporto

Cullinan Hplus Premium / Fusion Hplus / Biarritz Hplus / Saint Moritz Hplus / Hplus Vision / Athos Bulcão Hplus

Jade Hotel Brasília

Intercity Led

Manhattan Plaza e Kubitschek

St Paul

Brasília Palace

Nobile Suites Monumental

Lets Idea Brasília Hotel

Like U Hotel Brasília

Mercure Brasília Líder

Grand Mercure Brasília Eixo Monumental

B Hotel

Metropolitan Hotel Brasília

Ramada by Wyndham Alvorada

Tryp by Wyndham Brasília Nações

San Marco Hotel