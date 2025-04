Manilha da Caesb cai, e abre cratera no meio da rua 8 em Vicente Pires. - (crédito: Wanderlei Pozzembom)

Um buraco no meio do asfalto na Rua 08, em Vicente Pires, interdita a área entre as ruas 05 a 07.

O corpo de Bombeiros (CBMDF) informa que realizou o isolamento da área até a chegada dos órgãos responsáveis. A administração de Vicente Pires solicita que os motoristas realizem um desvio pelas proximidades.

Aguarde demais informações.