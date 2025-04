Quer correr no aniversário de Brasília? Então, garanta a inscrição

Prepare o tênis e a garrafinha de água, porque nos dias 20 e 21 de abril, a capital será palco da Maratona Brasília 2025, corrida apoiada pelo Correio Braziliense. As inscrições podem ser feitas pelo site brasilcorrida.com.br até atingir o limite de seis mil participantes. A largada será na Esplanada dos Ministérios, em frente ao Museu Nacional, onde milhares de corredores — amadores e profissionais de todos os estados do Brasil — se encontrarão para celebrar o esporte, a saúde e a superação pessoal.

Com provas que vão dos 3 km a 42 km, a maratona que faz parte do calendário oficial de eventos do aniversário de Brasília oferece oportunidades para todos os perfis de participantes que desejam se desafiar. Desde os atletas de elite que buscam quebrar recordes até aqueles que pretendem vivenciar a experiência de caminhar ou correr tendo a Esplanada dos Ministérios como cenário.

Retirada dos kits

Os corredores inscritos poderão retirar seus kits nos dias 16, 17 e 19 de abril, na loja Decathlon do Venâncio Shopping, na Asa Sul, das 10h às 18h. Os kits incluem camiseta oficial do evento, sacola esportiva e número de peito, além de brindes dos patrocinadores. A entrega acontecerá com organização e estrutura, evitando filas e aglomerações.

Para retirar o seu kit ou o de terceiros, é necessário apresentar um documento com foto (original, digital ou cópia) e o comprovante de inscrição (impresso ou digital). Não haverá retirada de kits no dia 18/04 (sexta-feira) devido ao feriado, nem no local da arena.

Competidores

Ana Beatriz Azevedo fará o Desafio JK (21km 21km) e conta que está com grandes expectativas. "Corro há 2 anos e quero fazer uma ótima prova. Espero que o trajeto esteja bem organizado, com uma estrutura legal e que seja divertido. Porém, estou um pouco apreensiva sobre o percurso porque tem muitas subidas", comentou com bom humor.

A influenciadora Leila Guimarães, 35, está inscrita para correr 10km e conta que realiza a prova há dois anos. "Tenho certeza que será uma prova linda! Com uma organização que sempre pensa no atleta e a cada ano supera mais", afirmou.

"Essas corridas incentivam o esporte e a qualidade de vida, são de suma importância para a população em geral e reúnem cada vez mais pessoas, para nossa felicidade", acrescentou. Ela ainda disse que está em preparação desde janeiro, mas corre há 3 anos com frequência.

Percursos

Repetindo o sucesso da edição de 2024, os corredores poderão escolher por participar de um dos desafios. O primeiro é o Desafio BSB 65 Anos, que dará ao participante a oportunidade de correr uma meia-maratona (21km) no domingo, e a maratona (42km) no dia seguinte. O segundo, o Desafio JK, será composto por duas meias-maratonas (21km 21km), uma no domingo e outra na segunda-feira. Para a premiação do desafio, caso ambas as disputas sejam concluídas, os atletas receberão uma terceira medalha.

O evento de comemoração do 64º aniversário de Brasília, em 2024, reuniu mais de 5 mil atletas na Esplanada do Ministério. Os três primeiros colocados de cada categoria foram premiados com um valor em dinheiro. O grande campeão foi Luís Felipe Leite Barboza, 36, morador de Ceilândia, que ganhou a prova pelo segundo ano consecutivo ao completar 42km em 2h32min03s.

O vencedor ganhou após uma disputa acirrada com o queniano Timo Kimutai. O terceiro lugar ficou com Manoel Alves da Silva, 55. Entre as mulheres, Juliana Pereira da Silva foi a campeã, completando os 42km em 3h18min03s. No segundo lugar, ficou Helen Cristina, seguida por Denise Cristiane da Silva.

Fique ligado



» Dia 20 de abril, largada dos 21km às 6h.

» Dia 21 de abril, largada dos 42km, às 5h30; Largada dos 21km, às 6h e largada dos 3km (caminhada), 5km e 10km, às 6h30.

» Local: Esplanada dos Ministérios, em frente ao Museu Nacional.

» Percursos: 42km, 21km, 10km, 5km e 3km (caminhada). Desafios em dois dias: 21km + 21km ou 21km + 42km.

» Inscrições e informações no site e Instagram: www.brasilcorrida.com.br e @maratona_brasilia