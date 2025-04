Totens mostram a contagem regressiva para a festa dos 65 anos de Brasília

Faltam poucos dias para a festa de 65 anos de Brasília, e a contagem regressiva tem sido acompanhada pela a população do DF por meio dos quatro totens espalhados pela cidade. Outros dois totens foram instalados no Eixo Monumental, em frente a uma grande rede de fast-food, e no final da Asa Norte, sentido Brasília-Sobradinho. A ação é um convite para que todos os moradores e visitantes da capital federal aproveitem a programação e celebrem a cidade.

Com o tema “O melhor tempo é agora”, a festa do 65º aniversário de Brasília terá cinco dias de programação gratuita de quinta (17/4) até segunda-feira (21/4). Entre as atrações, também haverá maratona, festivais gastronômicos e incentivos do setor produtivo, como o desconto de 35% para hospedagens.

A programação principal ficará concentrada na Esplanada dos Ministérios. Por lá, serão três dias de apresentações musicais em um megapalco com telões e passarela, permitindo proximidade com o público. A dupla Zé Neto & Cristiano e a cantora de piseiro Mari Fernandez estão entre as atrações confirmadas.

Maratona Brasília

Tradição no aniversário da capital, a Maratona Brasília, promovida pelo Correio Braziliense, foi uma das atrações anunciadas para celebrar a festa de aniversário de 65 anos da cidade. "O trajeto está aprovado pela Secretaria de Segurança Pública. Então, vamos ter, pela primeira vez e do jeito que a gente sempre quis, um percurso que passe pelos principais monumentos da cidade, como a Ponte JK. Vai ser um percurso lindo e trará muita gente para Brasília", disse Miguel Jabour, assessor de Relações Institucionais do Correio.

O evento, previsto para 20 e 21 de abril, terá a participação de até 7 mil pessoas. Até 15 de abril, é possível se inscrever pelo site.

Além da principal modalidade, a maratona de 42.195km, os atletas poderão escolher entre 3km (caminhada), 5km, 10km e 21km. Os interessados poderão optar por participar de um dos Desafios. O primeiro deles, o Desafio BSB 65 Anos, dará ao participante a oportunidade de correr uma meia-maratona (21km) no domingo, 20 de abril, e a maratona (42km) no dia seguinte.

Leia também: GDF anuncia Maratona Brasília em programação do aniversário da capital

O segundo, o Desafio JK, será composto por duas meias-maratonas (21km 21km), uma no domingo e outra na segunda-feira. No Desafio, caso ambas as disputas sejam completadas, os atletas receberão uma terceira medalha. A inscrição dará direito ao Kit Atleta, com uma camiseta, sacochila, número de peito e medalha pós-prova.

O evento de comemoração do 64º aniversário de Brasília, em 2024, reuniu mais de 5 mil atletas na Esplanada do Ministério.