Maratona Brasília 2025: Luís Barboza pode ser o primeiro tricampeão

A Maratona Brasília 2025 pode ter um tricampeão pela primeira vez no aniversário de 65 anos da capital. Vencedor nas edições de 2023 e de 2024, Luís Felipe Barboza é um dos inscritos na prova principal do evento apoiado pelo Correio Braziliense. As ruas e os principais cartões postais da cidade serão invadidos por atletas nos próximos dias 20 e 21 no Desafio JK (21km + 21km), Desafio BSB 65 anos (21km + 42km), 3km, 5km, 10km, 21km e 42km.

A relação de Luís Felipe Barboza com a tradicional prova realizada desde 1991 é longa. Nos anos 2000, o corredor nascido em Ceilândia foi incentivado e atraído pela Ceilandinha, corrida infantil inspirada na atual Corrida Kids — antiga Candanguinha, realizada pelo Correio. O sétimo lugar despertou no corredor o desejo de ir além. Ele decidiu continuar treinando em busca do pódio. O título não aconteceu no ano seguinte, mas o segundo lugar o satisfez. Começava a saga pela obsessão de subir ao degrau mais alto do pódio.

O corredor dedica a vida ao esporte desde os 12 anos e escolheu transformar o lazer em profissão. Aos 37 anos, o ceilandense acumula torneios internacionais no currículo. Luís integrou a Seleção Brasileira no Pan-Americano, foi vice-campeão da Wings for Life, na Áustria (61km), visitou Miami, competiu no Campeonato Mundial de Cross Country Fukuoka, no Japão; em Berlim, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, entre outras cidades.

Em busca de conquistar o pódio pela terceira vez, Luís Barboza está focado no objetivo. “Eu fiz um treinamento na serra catarinense no começo do ano e fiquei um mês treinando na altitude, com uma condição maior de concentração na área rural, com uma quantidade menor de monóxido de carbono e uma alimentação mais saudável. Todo esse investimento é para ter o retorno que estou colhendo. Na semana passada, fui pentacampeão da meia Maratona das Pontes e usei essa prova como parte da preparação”, conta ao Correio.

“Sinto-me em uma das minhas melhores fases. Estou muito bem fisicamente e mentalmente muito confiante. Fiz uma boa preparação. Em março, cheguei a correr 800km dividido ao longo do mês me preparando para essa competição. Em fevereiro, fizemos um trabalho de força, fortalecimento e repetições estratégicas, potencializando o mês seguinte, que exigiria muito do corpo com esse volume de treinamentos”, completou.

O retorno da Maratona Brasília em 2023, depois de 25 anos, foi algo muito aguardado pelos atletas brasilienses, especialmente Luís Barboza. O corredor relembra como foi participar da retomada do evento há dois. “Fazia muito tempo que não tinha a Maratona Brasília, que inclusive é um marco para a capital. Em 2023, não tivemos tanta concorrência. Para mim, foi até bom porque ganhei com uma certa facilidade”, recorda

O nível de dificuldade aumentou no ano passado. “Em 2024, vieram diversos atletas nacionais e internacionais. Eu sabia o que viria pela frente, me preparei muito mais, mas eu tive um grande aliado: o clima e o conhecimento do percurso, fatores que eu considero agravante para atletas que vêm de fora. Então, em 2024, eu estava preparado e sabia que tinha condições para bater qualquer atleta”, analisa.

Otimista, o experiente corredor afirma estar preparado para enfrentar novamente o desafio dos 42 km e sair campeão. “Sinto-me na minha melhor fase. Fiz treinos que há muito tempo não conseguia, então, vejo que cheguei a uma performance excepcional. Nós temos condições de defender o título e, quem sabe sair tricampeões. Respeito os adversários, mas estou pronto para duelar e sofrer até o fim. É isso que eu sei fazer”, avisa.

Em 21 de abril, Luís completará a 20° maratona na carreira. A bagagem lhe dá a experiência de um corredor nato. Ele fez do amor pela corrida a profissão e o estilo de vida. O atleta tem uma ligação especial com os eventos esportivos promovidos pelo Correio, desde a formação na corrida até os dias atuais. “Todo esse histórico do Correio Braziliense de contribuir e fomentar o esporte em Brasília é louvável e digno de aplauso”, elogia.