GDF anuncia Maratona Brasília em programação do aniversário da capital

A 30 dias do aniversário da capital, que completará 65 anos, o Governo do Distrito Federal (GDF) anunciou parte da programação da festa que, dentre tantas atrações, contará com a Maratona Brasília, promovida pelo Correio Braziliense. Segundo o governador Ibaneis Rocha (MDB), a corrida de rua é uma tradição no DF. O anúncio ocorreu na manhã desta sexta-feira (21/3), no Palácio do Buriti.

Com data marcada para os dias 20 e 21 de abril, a disputa está com inscrições abertas pelo site, até o dia 15 de abril. Além da principal modalidade, a maratona de 42.195km, os atletas poderão escolher entre 3km (caminhada), 5km, 10km e 21km.

Os interessados poderão optar por participar de um dos Desafios. O primeiro deles, o Desafio BSB 65 Anos, dará ao participante a oportunidade de correr uma meia-maratona (21km) no domingo, 20 de abril, e a maratona (42km) no dia seguinte.

O segundo, o Desafio JK, será composto por duas meias-maratonas (21km + 21km), uma no domingo e outra na segunda-feira. No Desafio, caso ambas as disputas sejam completadas, os atletas receberão uma terceira medalha. A inscrição dará direito ao Kit Atleta, com uma camiseta, sacochila, número de peito e medalha pós-prova.

O evento de comemoração do 64º aniversário de Brasília, em 2024, reuniu mais de 5 mil atletas na Esplanada do Ministério.

Confira a programação:

- Dia 20/04 (domingo):



O atleta poderá correr 21km somente nesse dia ou se estiver participando de um dos Desafios (JK ou BSB 65 Anos). Com largada às 6h, frente ao Museu Nacional.



- Dia 21/04 (segunda-feira):



Nesse dia, o atleta poderá fazer um dos percursos como: 3km, 5km, 10km, 21km ou 42km ou, se tiver participando de um dos Desafios concluir conforme o escolhido no ato da inscrição (fazendo mais 21km ou mais 42km). Largada: 5h30 para os 42km, 6h para 21km e 6h30 para 3km, 5km e 10km, frente ao Museu Nacional.

65 anos

Sob o tema “O melhor tempo é agora”, o aniversário de Brasília terá cinco dias de programação gratuita entre os dias 17 e 21 de abril. Entre as atrações, shows musicais, eventos religiosos — como a Via Sacra, do Morro da Capelinha, e a Missa na Catedral de Brasília —, festivais gastronômicos e incentivos do setor produtivo, como o desconto de 35% para hospedagens. A previsão é de que sejam investidos cerca de R$ 15 milhões.