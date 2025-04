Vídeo: Estudantes de escolas diferentes brigam com pau e faca na Asa Sul

Um estudante do Centro de Ensino Médio Setor Leste (CEMS Leste) foi agredido por alunos do Centro de Educação de Jovens e Adultos da Asa Sul (CESAS). A agressão ocorreu em via pública, fora do ambiente escolar, logo após o término das aulas do período matutino. O vídeo gravado por um passageiro de dentro de ônibus que passava pelo local mostra o embate entre os alunos.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) prestou os primeiros socorros ao aluno agredido no local. Apesar dos ferimentos, a vítima não precisou ser encaminhada a uma Unidade Básica de Saúde (UBS).



A ocorrência foi registrada na delegacia de polícia competente, e os alunos autores das agressões já foram identificados pelas autoridades. Informações posteriores revelaram que os jovens possuem histórico de indisciplina e envolvimento em atos infracionais.

Diante desse cenário, o Batalhão de Policiamento Escolar (BPEsc) anunciou que reforçará imediatamente o policiamento ostensivo e as ações preventivas nas imediações da unidade escolar. O objetivo é garantir a segurança dos estudantes e da comunidade escolar. O BPEsc também se manifestou favorável a um diálogo com a direção das escolas e a Secretaria de Educação sobre medidas para controlar o acesso de objetos não permitidos no ambiente escolar.