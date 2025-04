Mulher morre após ser atacada pelo próprio cachorro na Cidade Ocidental

Stefane Xavier da Silva, de 31 anos, morreu após ser atacada pelo próprio cachorro, da raça Pitbull, na manhã do último domingo (13/4). O fato ocorreu em um condomínio horizontal localizado na Rua Parque Nova Friburgo A, na Cidade Ocidental, segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO).

Os militares foram acionados por volta de 9h. No local, a equipe de resgate constatou que a vítima já não apresentava sinais vitais. A mulher estava com ferimentos na região do pescoço e grande perda de sangue. A companheira da vítima pediu socorro, e os vizinhos intervieram.

Segundo a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) e o CBMGO, o animal foi contido com pauladas e facadas pelos moradores para evitar novos ataques, inclusive a um bebê que estava na residência. O corpo da vítima ficou sob custódia da PMGO.