Discussão em festa motivou tiroteio que matou menina de 3 anos em Ceilândia

O tiroteio que matou uma menina de 3 anos e deixou outras três pessoas feridas em Ceilância, no domingo (13/4), foi motivado por uma discussão entre dois homens durante uma festa. Segundo relatos de testemunhas, após o desentendimento, um dos envolvidos saiu da festa e contratou um adolescente para matar o homem.

O menor de idade chegou armado e começou a atirar. A vítima estava com a neta no colo no momento dos tiros. Ambos foram baleados, assim como uma mulher e outro homem presentes na festa. Todos os feridos foram encaminhados ao Hospital Regional de Taguatinga. Depois, o homem baleado foi transferido para o Hospital de Base. A menina de 3 anos morreu no hospital. As outras vítimas permanecem internadas, algumas em estado grave.

O menor de idade foi encontrado por policiais em um quiosque. Ele foi apreendido pela Polícia Militar do Distrito Federal e encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente II. Também foi localizada uma arma debaixo de uma prateleira do estabelecimento.

A investigação segue para identificar todos os envolvidos e a motivação exata do crime. Na Delegacia da Criança e do Adolescente II, o menor de idade relatou no depoimento outra versão dos fatos. Ele disse que há cinco dias tinha levado um tapa e voltou para se vingar.

