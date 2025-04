Museu com acervo histórico do DER será inaugurado em junho

Para comemorar o aniversário do órgão, que também completa 65 anos em 2025, o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) prepara a inauguração de um museu celebrando sua história e a da cidade. O Museu Histórico, Artístico e Científico do DER (MuDER) será implantado em três etapas, com a primeira etapa já em andamento, e deve ser inaugurado oficialmente em junho, antes de se mudar para uma sede permanente.

A primeira etapa, chamada de “Museu a Céu Aberto”, está concluída. Em cada um dos departamentos do DER, equipamentos e maquinários históricos foram expostos para homenagear os servidores da casa. A segunda, atualmente em execução, marca a abertura do museu ao público em um espaço fechado no Parque Rodoviário, com 168 m² divididos em dois módulos. Um deles será voltado para exposições de longa duração, com acervo composto por documentos, objetos históricos e depoimentos de ex-servidores colhidos pelo Projeto Permanente de História Oral, em funcionamento desde 2023.

O museu é considerado o primeiro interativo e audiovisual entre os departamentos rodoviários do país. As obras já avançam para as etapas estruturais da marquise, preparo para instalação de piso e fiação elétrica do espaço, que promete ser um novo ponto de conexão entre passado, presente e futuro da mobilidade no Distrito Federal.

A terceira etapa compreende a construção da sede definitiva do museu, com assinatura do arquiteto Jorge Nazaré. Com conceito de arquitetura contemporânea tropical, o prédio será integrado às políticas educacionais do DER e contará com dois auditórios, setor administrativo, depósitos para diferentes tipos de acervo e um átrio com pé-direito triplo para iluminação zenital. Haverá ainda um subsolo semienterrado.

A expectativa não é descontinuar o museu audiovisual construído no interior do Parque Rodoviário, mas incorporá-lo aos projetos educacionais do departamento, como, por exemplo, a Escola Vivencial de Trânsito (Transitolândia), cujo objetivo é promover a conscientização sobre a segurança no trânsito.

* Com informações da Agência Brasília

