Adolescente é autor de disparo que matou criança em tiroteio na Ceilândia

Um adolescente o responsável pelos disparos que resultaram na morte de uma criança de 3 anos e deixaram outras três pessoas feridas, durante uma festa na QNM 06 Conjunto E, em Ceilândia Norte, na noite deste domingo (13/4). O crime ocorreu por volta das 23h20, quando o menor de idade chegou armado no local e atirou contra um grupo de pessoas.

De acordo com informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o tiroteio foi motivado por uma briga entre dois homens, que tinham um desafeto. Após a discussão, um dos envolvidos deixou a festa e contratou o adolescente para executar o rival que permaneceu no evento.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O suspeito retornou minutos depois e realizou vários disparos. Um idoso estava com sua neta de 3 anos no colo no momento dos tiros. Ambos foram atingidao, assim como uma mulher e outro homem que estavam na festa. As quatro vítimas foram levadas ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT). No entanto, o homem ferido foi transferido para o Hospital de Base. A criança não resistiu aos ferimentos e morreu.

O adolescente foi apreendido e conduzido à Delegacia da Criança e do Adolescente II (DCA II), onde o caso segue sob investigação. A polícia busca agora identificar todos os envolvidos no crime e esclarecer a motivação exata do crime.