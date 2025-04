Servidores da segurança pública ganham Centro de Atendimento Biopsicossocial

O Governo do Distrito Federal (GDF) inaugurou o Centro de Atendimento Biopsicossocial (CAB) voltado exclusivamente aos servidores da segurança pública, nesta segunda-feira (14/4). Localizado na Asa Norte, ao lado do 3º Batalhão da Polícia Militar, o espaço foi construído com um investimento de R$ 3 milhões e faz parte do programa DF Mais Seguro — Segurança Integral.

O centro foi construído com o objetivo de oferecer suporte integral à saúde física e mental dos profissionais da segurança pública. A infraestrutura é composta por academia, salas de atendimento psicológico e terapias diversas, espaços de convivência e oficinas, além de ambientes voltados à preparação para a aposentadoria.

Durante a inauguração, a vice-governadora Celina Leão destacou a importância da iniciativa e reforçou a necessidade urgente de cuidar de quem cuida da população. “Nós vivemos, sim, uma epidemia pós-pandemia, e ela atinge em cheio os nossos servidores. Isso é científico. Esse centro é um marco, porque representa o olhar humano, real e necessário para aqueles que vivem sob pressão constante”, afirmou. A chefe interina do Buriti ainda revelou planos de ampliação do projeto com a criação de outros dois centros, nas regiões Norte e Sul do DF.

O secretário de Segurança Pública (SSP-DF), Sandro Avelar, também celebrou a inauguração, mas ressaltou a urgência da discussão do tema. “Esse centro se destina a acolher os servidores da segurança pública. A necessidade de atender, sobretudo, a esse aspecto psicológico que tanto tem abalado os nossos policiais”, declarou o chefe da pasta. Segundo ele o centro é o primeiro a ser inaugurado no Brasil com essa proposta.

Os recursos para a construção do CAB vieram do Fundo Nacional de Segurança Pública e a iniciativa deve servir como referência nacional para o cuidado com os profissionais que atuam na linha de frente do combate ao crime e à violência.

Recentemente, o GDF ampliou a política de atenção à saúde mental, com a recente criação da Subsecretaria de Saúde Mental, vinculada à Secretaria de Saúde, e a nomeação de 20 novos médicos psiquiatras para reforçar a rede de atendimento.