Previsão do tempo: Semana deve ser chuvosa no DF

Preparem os guarda-chuvas! A semana no Distrito Federal começa com previsão de chuva para esta segunda-feira (14/4). A temperatura mínima registrada foi de 18°, em Brazlândia e a máxima prevista é de 31°C. A umidade relativa do ar deve variar entre 95% e 50%, ao longo do dia.



De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há chances de chuva pontualmente fortes no DF durante toda a semana. As manhãs devem ser quentes e as pancadas de chuva, que podem vir acompanhadas por raios, trovoadas e rajadas de vento, devem ocorrer principalmente no período da tarde e noite devido o aquecimento diurno. Durante as manhãs, o sol aparece porém, a tarde, haverá a presença de muitas nuvens.