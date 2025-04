Menor que baleou cinco em festa portava arma com seletor de rajada e mira laser

O adolescente de 15 anos apreendido pela Polícia Militar após abrir fogo e atirar contra cinco pessoas em uma festa de aniversário na QNM 06 de Ceilândia estava em posse de uma pistola calibre .40 com seletor de rajada e acessório mira laser, equipamentos que tornam o armamento extremamente perigoso, aumentando o poder destrutivo.

O crime bárbaro ocorreu por volta das 23h20 desse domingo (14/4). O menor chegou ao local da festa e, em segundos, efetuou diversos disparos contra os presentes. Os tiros acertaram cinco pessoas. Dessas, duas morreram: a pequena Esthella Heloisa Cardoso de Oliveira, 3 anos, que estava sentada no colo do avô, e Juliana Pereira da Silva, 39. Três pessoas estão internadas no hospital, sendo uma delas o avô da criança.

O adolescente foi preso pela PM minutos depois escondido em uma lanchonete. A arma usada no crime também foi localizada. À polícia, o menor contou que teria perdido drogas. O avô da criança, conhecido como "Gordão" ou "Tiquinho", foi apontado pelo adolescente como traficante, e estaria o ameaçando com violência física e ameaças, inclusive contra sua família. Essa versão vai contra a fornecida anteriormente pela PMDF, que constatava que o tiroteio foi motivado por uma briga entre dois homens, que tinham um desafeto. Após a discussão, um dos envolvidos teria deixado a festa e contratado o adolescente para executar o rival no evento.

As investigações seguem a cargo da Polícia Civil. Depois de ser apreendido, o menor foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).