Família enterra corpo da criança morta em desafio do desodorante

*Por Nathália Queiroz

Sapeca, divertida, cheia de vida. Sarah Raissa Pereira, de apenas 8 anos, morreu após participar do “desafio do desodorante”, que circula no TikTok. Ela foi enterrada sob forte comoção nesta segunda-feira (14/4), em Taguatinga. Sarah estudava no terceiro ano do ensino fundamental, em uma escola da rede pública, em Ceilândia, e encantava a todos com seu jeito alegre e espontâneo.

“Ela era uma menina muito nova, conheceu tão pouco da vida”, lamentou o tio, Maurilei Batista, em conversa com o Correio. A professora de Sarah, Joelma Martins, docente do terceiro ano da escola, lembra com carinho da aluna. “Era muito divertida, querida por todos. Sempre desenhando na sala, cheia de ideias. Ela era uma criança muito artística”, conta.

O caso

Sarah morreu após inalar spray de desodorante na última quarta-feira (10/4). O caso foi divulgado pela Polícia Civil (PCDF) somente nesse domingo (13/4). Ela teria participado do "desafio do desodorante", uma prática que consiste em inalar aerossóis pelo maior tempo possível. A criança sofreu uma parada cardiorrespiratória e foi levada para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC).

A equipe médica tentou fazer a reanimação por cerca de 60 minutos, mas Sarah não apresentou reflexos. A morte cerebral foi constatada no mesmo dia, no entanto, o óbito foi declarado oficialmente três dias depois. A PCDF investiga como a criança teve acesso ao desafio e busca identificar o responsável pela divulgação do conteúdo.

Despedida

Sob forte comoção e debaixo de chuva, familiares e amigos se reuniram na tarde desta segunda-feira (14/4) para se despedir de Sarah. O sepultamento ocorreu no cemitério Campo da Esperança, em Taguatinga.