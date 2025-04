Túneis de Brasília ganharão iluminação em LED até 21 de abril

Túnel do aaeroporto com as novas luminárias de LED - (crédito: CEB/Divulgação)

Luminárias de LED devem ser instaladas no Buraco do Tatu e no túnel do Aeroporto de Brasília até 21 de abril. A modernização da iluminação nas passagens subterrâneas proporcionará mais intensidade luminosa nas vias, conforto visual para os condutores, além de economizar energia. A Companhia Energética de Brasília (CEB) é responsável pelos serviços e também implantará uma iluminação cênica no Marco Zero da capital para homenagear os 65 anos de Brasília.



De acordo com a CEB, a implantação da iluminação em LED nos túneis faz parte do projeto de modernização da iluminação pública do Distrito Federal. Até o fim do ano, o programa pretende substituir todas as lâmpadas amarelas de vapor de sódio por luminárias de LED.









No Buraco do Tatu e no túnel do Aeroporto, serão instalados 50 projetores de LED que possuem 100 watts de energia. “A modernização nesses locais leva em conta critérios usados pela área de eficientização, como, por exemplo, dar prioridade a vias com grande circulação de veículos e pessoas. Além disso, são pontos estratégicos para o tráfego da capital”, afirmou a assessoria da CEB.

Homenagem

Em comemoração ao aniversário de Brasília, o Marco Zero, local onde a construção da capital começou, receberá projetores. A iluminação cênica destacará as esculturas em alto-relevo e as linhas arquitetônicas do local, revelando texturas e profundidades que passam despercebidas com a luz convencional.

Próximo às esculturas do marco, dois projetores serão posicionados lateralmente, cada um apontando para um lado, iluminando de forma homogênea e artística a estrutura. Um terceiro projetor, superior, será direcionado para fornecer luz de preenchimento e destaque vertical.

Os modelos de luz oferecem uma ampla gama cromática, com possibilidade de criar mais de 3 milhões de combinações de cores. A tecnologia utilizada, RGBNW (Red, Green, Blue, Neutral e White), inclui um LED branco neutro na paleta de cores que permite um espectro mais fiel de cores e maior controle sobre a intensidade e temperatura da luz.

A CEB informou ainda que prestará serviços no aniversário de Brasília. "As equipes de manutenção, em função das comemorações dos 65 anos da capital, darão especial atenção aos locais de grande circulação e que receberão grande fluxo de pessoas nos próximos dias. A CEB IPes fará inspeções preventivas e corretivas na Esplanada dos Ministérios, nos Anexos dos Ministérios, no Parque da Cidade e nos Setores Hoteleiros Sul e Norte", explicou a companhia em nota.

