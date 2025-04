"Não queremos somente o centro de Brasília preservado", diz Grass

A reconstrução das obras destruídas em 8 de janeiro de 2023 e a programação especial para os 65 anos da capital foram alguns dos temas debatidos no CB.Poder — parceria entre o Correio e a TV Brasília — desta segunda-feira (14/04), que teve como convidado Leandro Grass, presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Aos jornalistas Carlos Alexandre e Mila Ferreira, Grass também abordou o projeto de revitalização de espaços públicos como a Praça dos Três Poderes.

“Não queremos somente o centro de Brasília preservado. Queremos o Distrito Federal como um todo, essa grande área metropolitana, com as mesmas características que Brasília tem. Só conseguiremos isso com políticas públicas”, afirmou Leandro Grass.

Sobre a programação do aniversário de Brasília, Leandro destacou algumas ações planejadas. “Temos uma programação voltada para jovens e estudantes de escolas públicas, que visitarão alguns pontos emblemáticos da capital como a Catedral e a Praça dos Três Poderes”, comentou. Além disso, Grass antecipou que haverá anúncios e assinaturas de termos para a revitalização de espaços culturais. “Iremos apresentar o projeto da revitalização da Praça dos Três Poderes, revitalização do Catetinho e do Museu Vivo da Memória Candanga”, completou.

Outro assunto abordado foi a restauração das obras destruídas em 8 de janeiro de 2023. Sobre isso, Leandro ressaltou que houve muito empenho para a restauração das obras. “Somente no Palácio do Planalto, tivemos 20 obras de artes que foram tratadas pelo Iphan em parceria com a Universidade Federal de Pelotas, ao longo de 2024, que teve a atuação de estudantes, professores, conservadores e restauradores. Foi um lindo exercício de amor pelo Brasil, de trazer de volta o que é nosso”, avaliou.

Ainda sobre os atos que resultaram na destruição parcial dos monumentos de Brasília, Leandro Grass contou sobre os projetos de educação patrimonial que foram desenvolvidos. “Desenvolvemos um trabalho em duas escolas públicas com crianças e adolescentes para entenderem o 8 de janeiro e compreenderem a importância da conservação do estado”, informou.

Leandro ainda comentou sobre a atual situação da vida urbana de Brasília. “A capital foi sonhada para ser um modelo de civilização, um modelo de democracia. As consequências sociais do crescimento desorganizado são muito perversas. Podemos ver na qualidade das habitações, na falta das arborização em cidades satélites e problemas de modernidade urbana”, destacou.

Assista à entrevista completa:

