Defensoria Pública lança 50 bolsas para alunos da rede pública

A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) lançou as 50 primeiras bolsas do projeto Conhecer Direito, que será integrado à política de formação dos estagiários de nível médio da instituição. Coordenado em parceria com a Defensoria Pública da União (DPU), o projeto oferece preparação intensiva para o Programa de Avaliação Seriada (PAS) da Universidade de Brasília (UnB), com o apoio da plataforma Sofista.

Destinado a estudantes da rede pública de ensino, o projeto quer ampliar o acesso à universidade. Ao todo, mais de 100 bolsas de estudo integrais serão distribuídas.

Para concorrer, o estudante deve se inscrever na plataforma do projeto, assistir aos dois primeiros módulos de aulas e solicitar a emissão dos certificados. Além disso, é necessário enviar à Escola de Assistência Jurídica da DPDF (Easjur), até o dia 30 de maio, um comprovante de que estuda ou estudou em escola pública. Um simulado oficial, que será realizado em junho, servirá como critério de classificação para a distribuição das vagas.

Com a incorporação à política institucional da DPDF, os estagiários de nível médio deverão, mensalmente, apresentar os certificados de conclusão de cada módulo do projeto como parte da sua formação.

O projeto Conhecer Direito foi reformulado para o formato de Ensino à Distância (EaD) e está disponível na plataforma da Easjur. O módulo inaugural, que apresenta o funcionamento da DPDF, é voltado à democratização da informação jurídica e à promoção do acesso à Justiça.

*Estagiária sob a supervisão de Márcia Machado