Caminhão tomba e derruba poste no Gama

O acidente ocorreu próximo à Prainha, no Setor Sul do Gama - (crédito: CBMDF)

Um caminhão tombou na rodovia DF 290, próximo à Prainha, no Setor Sul do Gama, e derrubou um poste de energia, na tarde desta segunda-feira (14/4). De acordo com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), o veículo caiu no canteiro da pista.

O condutor do veículo, um homem de 43 anos, foi levado consciente e orientado para o Hospital Regional do Gama (HRG). De acordo com a equipe da CBMDF que o atendeu, ele se queixava de dores no ombro direito.

A Neoenergia foi acionada para reparo do poste.